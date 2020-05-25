После пандемии COVID-19 украинцы вряд ли смогут путешествовать по странам Европы без "иммунных паспортов". Более доступными останутся курорты Турции и Египта.

Как сказано в материале ТСН, уже сейчас в Европе рассуждают над введением так называемых паспортов здоровья, которые будут подтверждать отсутствие инфекции у туристов. Но как именно они будут выглядеть – пока неизвестно.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, туристическая заграница зависит от двух факторов: возобновления Украиной международного авиасообщения и готовности других стран принимать украинцев. Однако о конкретных датах говорить пока что никто не готов.

Западная Европа, как ожидается, летом будет готова открыться лишь для "своих", из Евросоюза. Хорватия и Черногория также для украинцев остаются под вопросом.

Однако в Турции, которая наравне с Египтом являются самыми популярными направлениями у украинцев, готовы принимать не более 60% гостей от общего возможного количества.

"Запланированы специальные помещения, в которых будут размещаться люди, если вдруг у них возникла температура во время отдыха или есть еще какие-то симптомы. Расстояние между столиками и шезлонгами на пляже и в ресторане должно быть не менее полутора метра. Каждый гостиничный номер будет стоять 12 часов после каждого туриста и будет дезинфицироваться", – рассказал специалист.

Ожидается, что all inclusive сохранят, однако посуда, вероятно, будет уже одноразовая. Самостоятельно набирать еду тоже будет запрещено, это поручат персоналу отеля. Вечерние развлекательные программы и концерты тоже планируют оставить, однако с ограниченным количеством людей, которых хотят разводить по разным зонам отеля и развлекать отдельно.

Также планирует встречать туристов Греция и Грузия, это должно произойти с середины июня. Кипр будет готов к гостям ближе к июлю, но тоже с "паспортом здоровья".

Иллюстрация odisej2012.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что закрытые границы большинства стран мира из-за коронавируса стимулируют украинцев провести летний отпуск в Украине.