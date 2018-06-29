Отпугивает людей: на туристку из России "напали" из-за эротических снимков

Престижный турецкий отель Angel's Peninsula запретил российской туристке Анастасии Монстович выкладывать в социальных сетях фотографии в бикини.

Администрация отеля попросила девушку удалить отмеченную геолокацию в Instagram, пояснив это тем, что отель мусульманский и фото обнаженных девушек отпугивает его клиентов, передает НТВ.

Однако девушку разозлила просьба сотрудников отеля и она даже вступила в перепалку с ними. Аккаунт, с которого Анастасии стали приходить сообщения, заблокировал ее, однако туристка из РФ успела сделать скриншоты, которыми делится у себя на странице.

Девушка заявила, что у нее осталось много фото с отдыха, и она будет продолжать выкладывать их с геолокацией.

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