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/ Travel

Отмена all inclusive в Турции: озвучены последствия

1.3т Читать материал на украинском

Отмена системы all inclusive в отелях Турции приведет к существенным экономическим потерям.

"Этой ситуацией воспользуются их конкуренты, которых немало". Такое мнение OBOZREVATEL высказал ведущий эксперт на рынке туристического бизнеса Александр Новиковский.

По словам эксперта, подобные инициативы озвучиваются в этой популярной туристической стране не впервые. "Бытует мнение, что, если турецкие отели перейдут на обычный стандартный тип питания – завтрак и ужин или завтрак, обед и ужин, - уйдя от так называемого all inclusive, то таким образом туристы начнут больше выходить из отеля. Вряд ли", – заверил Новиковский.

Отель в Турции, иллюстрация

Отель в Турции, иллюстрация

Google Images

Он убежден в том, что в случае принятия решения об отмене all inclusive, этим воспользуется, прежде всего, конкурент Турции номер один – Египет, а также другие страны с развитым туристическим бизнесом.

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Кроме того, "многие люди не поедут, потому что бюджет не будет им позволять", – продолжил эксперт. "Возможно, отели повысят уровень среднего чека, но при этом уменьшат количество туристов. Выиграет от этого страна, инфраструктура и регион – сложно прогнозировать", – заметил он.

Вместе с тем Новиковский спрогнозировал, что "большая часть отельеров выступит против" такого решения.

Как писал OBOZREVATEL, турецкие торговцы, работающие в курортных городах, потребовали от властей страны изменить стандарты системы all inclusive в отелях. Они жалуются на "нищих" туристов, которые сидят в номерах, не ездят на экскурсии и почти ничего не покупают в магазинах.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Семейный туризм
Персона
Александр Новиковский
Место
Турция
Тег
туристы
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