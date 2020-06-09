В преддверии открытия границ и долгожданных летних отпусков, хотелось бы вернуться к теме путешествий.

Возможно, вы удивитесь (а возможно и нет, вдруг вас сложно впечатлить), но не все люди любят и хотят путешествовать. У меня, например, полно знакомых, которые вообще никогда не покидали пределы родины или максимум ездили в Турцию или Египет недельным пакетным туром и при этом все у них замечательно. Когда, я рассказываю им о своих поездках, чувствую себя космонавтом, который вернулся из далекой-далекой галактики и доказывает, что есть внеземные цивилизации. Это конечно их право, не “стригу всех под одну гребенку”, у всех разные интересы и приоритеты. Кто-то любит спорт, кто-то картошку, ну а я люблю смотреть мир (хотя картошку тоже очень уважаю). Вы можете сказать, что я и мой круг общения не показатель и будете правы (ах вы скептик такой), поэтому вот немного фактов.

Большое число наших соотечественников, а именно 67% проводят отпуск в Украине, и всего 33% едут за границу, об этом говорят результаты исследования Picodi.com. И такая ситуация не только у нас, она является глобальной. Вот какую статистику дают эксперты Всемирной туристической организации:

самыми активными путешественниками являются жители Европы - 55% всех туристов в мире,

второе место, как вы и сами догадываетесь, составляют жители Азиатско-Тихоокеанского региона - 20 %,

среди американского населения путешествует всего 16%

Всего же в мире путешествуют 760 миллионов человек. И вот собственно эти нехитрые подсчеты, наводят на мысль, а что делают все остальные люди на планете? Наверное, работают, что же еще:) Но сегодня не об этом. Некоторые просто не знают с чего начать, так как существует ряд мифов связанных с путешествиями, что это дорого, сложно, страшно (чужая страна, языковой барьер и тд).

Я вам, хочу сказать, что путешественниками, не рождаются, а становятся. Это личный выбор и стиль жизни. А финансы всегда найдутся, как говорится, было бы желание. Давайте, например, вспомним бабу Лену, история которой покорила весь интернет, так как своим примером в 83 года, она показала всем, что возможно все и начала активно покорять мир. При чем самостоятельно. На путешествия она копила со своей пенсии и подрабатывала продажей цветов, которая сама же и выращивала. Она посетила Вьетнам, Германию, Чехию, Таиланд, Доминиканскую республику, Израиль. И если “погуглить” вы найдете еще массу удивительных примеров.

Я начала путешествовать еще в 13 лет, за что большое спасибо моей маме. Можно сказать, что эту культуру она мне начала прививать с детства. Конечно, тогда для меня это все было неосознанно, но очень интересно. И сейчас спустя 20 лет - чур, возраст не считать - мой небольшой багаж составляют 28 стран, например за последний 2019 год удалось посетить 7 стран и 36 городов.

Афины, Греция

Берлин, Германия

Франкфурт, Германия

Грузия

Ницца, Франция

Париж, Франция

Сицилия, Италия

Сицилия, Италия

Шри-Ланка

Поэтому, если вы давно хотели начать путешествовать, но не знаете как подступиться к этому вопросу, то я попытаюсь вас вдохновить и расскажу, почему сама путешествую. Для меня путешествия уже давно стали частью жизни и я стараюсь использовать для этого любую возможность, поездки на выходные, выстраиваю работу удаленно, планирую все заранее и могу сорваться в поездку совершенно спонтанно. Конечно же карантин внес свои коррективы в нашу реальность, но я уже жду не дождусь открытия аэропортов.

Вот почему я советую вам путешествовать:

Перезагрузка. Если в жизни все идет не так или не идёт вообще, как по мне, путешествие лучшее решение, чтобы сделать паузу, очистить мысли. Отпустите ситуацию, собирайте чемодан и садитесь в самолёт, поезд, автобус. Даже если это всего на два/три дня, этого хватит чтобы сделать ‘свежий глоток воздуха’ и отвлечься от забот. А возможно и получить ответы

Вдохновение. Главное его не пропустить. Для этого, будьте открыты ко всему новому. Знакомьтесь с новыми людьми, традициями, местами. У вас могут появиться свежие идеи для бизнеса, хобби, чего угодно

Открытие себя. Хочешь узнать человека, съезди с ним в путешествие. Тоже самое касается и нашего внутреннего Я. В новой обстановке и условиях мы начинаем вести себя по другому, открываются новые черты нашего характера, рождаются другие мысли. Путешествия меняют нас и расширяют кругозор

Приключение. Каждая поездка, это что-то новое и интересное. Никогда не знаешь, чего ожидать, даже если все запланировано по дням и часам. Только от вас зависит, каким оно будем

Впечатления и эмоции, которые останутся с вами на всю жизнь.

Поэтому, самое важное не бояться путешествовать, выходить из зоны комфорта и расширять границы своего личного мира. Всем удачных путешествий!

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