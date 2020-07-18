Отдых в Турции для украинцев может "накрыться" из-за России: озвучена причина

Курорты Турции в связи с эпидемией коронавируса могут вновь попасть в "красную зону" для украинцев из-за того, что на курорт ожидается большой наплыв туристов из России.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко. По ее словам, из России, где наблюдается не положительная эпидемиологическая ситуация из-за распространения COVID-19, люди начнут массово лететь на турецкие курорты уже с 1 августа.

"Турция войдет в середине августа в "красную зону". Это мое личное мнение, потому что с 1 августа на турецкие курорты разрешен въезд российским гражданам, а там эпидемическая ситуация одна из худших в мире", – сказала она.

Она напомнила, что Албанию и Черногорию уже внесли в "зеленую зону".

"Из хорошего – Албанию вынесли из "красной зоны" и внесли в "зеленую". Людям, которые прибывают обратно, не надо делать тесты по возвращении. Исконно любимая Черногория тоже не нуждается в тестах при въезде туда. Надеемся, что что-то откроется еще", – отметила Бойко.

Как писал OBOZREVATEL: