Отдых в Египте в 2020 году: выяснилось, как будут работать отели

Во время туристического сезона 2020 года в Египте могут работать отдельные отельные комплексы, в то время как их большая часть не будет функционировать.

"Египет может быть под большой угрозой", – сказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский.

"Египет не сможет запуститься на одной только Украине и других постсоветских странах. Ему нужен турист из Италии, из Британии, из Скандинавии, поскольку там достаточно большой объем туристов, и они покрывали инфраструктурные расходы. А мы уже ее дополняли", – пояснил он.

По оценкам эксперта, поскольку с большой долей вероятности туристы из Великобритании и Италии не поедут в этом сезоне в Египет, туристический бизнес в стране может оказаться под угрозой.

Отель в Египте, иллюстрация

"Возможно, какие-то отдельные отельные комплексы будут работать точечно. Мы наблюдали несколько лет назад, когда у них был кризис, война, когда 1-2 отеля работали, а 25 отелей рядом были закрыты. У Египта может быть похожая перспектива", – заявил Новиковский.

Как писал OBOZREVATEL, с 15 мая откроются отели популярных египетских курортов в Хургаде и Шарм-ель-Шейхе, но с определенными ограничениями. На первом этапе в отели будут допускать только граждан страны. Когда откроются границы для иностранных туристов, им придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса COVID-19.