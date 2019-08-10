От 50 грн за сутки: топ-5 недорогих курортов на юге Украины

В Одесской области, кроме популярных и излюбленных туристами мест, есть еще уголки, где можно недорого расположиться во время отдыха.

Так, как впереди август и сентябрь с его бархатным сезоном, украинцам предложили топ-5 самых выгодных вариантов отпуска на море, пишет "Сегодня".

Отдых в Одесской области "112 Украина"

Санжейка: от 50 грн/чел. за сутки

Там во время визитов в Одессу очень любил отдыхать Владимир Высоцкий. Исполняя песни под гитару с товарищами у костра, однажды он собрал тут целую поляну слушателей. Есть в поселке и достопримечательности — маяк 1921 года и каменные могильные кресты времен казачества.

Новая Дофиновка: от 70 грн/чел. за сутки

Владельцы частных домов, мини-отелей и апартаментов предлагают постояльцам комбинировать спокойный пляжный релакс с прогулками по Южной Пальмире. Подходит для любителей тихого, семейного отдыха. Поселок находится в 22 км от Одессы.

Каролино-Бугаз: от 70 грн/чел. за сутки

Один из самых известных курортов региона. Здесь есть предложения как для любителей бюджетного отдыха, так и для тех, у кого запросы пошикарнее.

Грибовка: от 100 грн/чел. за сутки

Здесь вас ожидают широкие чистые пляжи, большой выбор пансионатов, баз отдыха и отелей. Бывалые туристы советуют отдыхающим с детьми выбирать жилье на берегу, ведь поход к морю из частного сектора займет много времени.

Новости На популярном курорте туристка выпала из самолета во время полета

Затока: от 100 грн/чел. за сутки

Это - самый известный курорт Одесской области. В поселке есть все необходимое для комфортного досуга, в том числе рестораны и даже кинотеатр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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