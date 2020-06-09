Офис Зеленского потребовал определить "туристические магниты" в каждой области Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с главами ОГА по вопросам развития туризма.

Он поставил им задачу разработать концепцию развития внутреннего туризма в своих регионах до конца недели, передает пресс-служба президента Украины.

Ермак хочет, чтобы в каждой области определили по 3-5 "туристических магнитов" – наиболее привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

"Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать нашей живописной страной", – пояснил глава ОП.

На основе предложений глав ОГА планируют разработать государственную программу развития туризма в Украине на следующие три-четыре года.

Андрей Ермак провел встречу с главами ОГА, обсудили развитие туризма Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал украинцев как можно меньше ездить за границу из-за распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19.

"Сейчас то время, когда туризмом можно заниматься внутри нашей страны. У нас прекрасная страна, у нас много мест, где можно нормально отдохнуть некоторое время, пока эта история вирусная пройдет. А она обязательно пройдет", – подчеркнул Зеленский.