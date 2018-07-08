Итак, я камбибэкнулась. Навезла впечатлений и лайфхакчиков.

Дано: одна девушка 34 лет летит в Бодрум. Что же делать?

1.Брать обереги. У меня были кольцо как отпугиватель голодных турецких мужиков (оказалось, что не для всех это маячок, но твердое "нет" вслух и "пошел на йух" про себя помогают) и браслет в национальных цветах и надписью: Ukraine – от свинособак.

Браслет тоже не всегда работает как надо – некоторых представителей страны-агрессора он привлекал, как мошкару на свет – значит, знает русский, можно поза*рачивать вопросами. Но нет, свет очень горяч и палил кровосись практически на подлете: "Понимаю, но не разговариваю" (и дальше, опять же, про себя: "Идите на х*й").

Мышебратьев реально видно издалека, поэтому избегать встреч с ними можно, и весьма удачно. И на встрече с отельным гидом тоже – я минут через пять развернулась и ушла.

2.Не поленитесь и позвоните в свой банк перед отъездом. Узнайте, сможете ли вы снимать деньги с карты и расплачиваться через терминал. Я этого не сделала – в прошлом году же все работало, зачем звонить? В итоге я осталась без налички и сидела в отеле. Зато сэкономила.

3. Пополните счет на телефоне с хорошим запасом. Я вроде все высчитала, зная расценки, но все равно пришлось просить закинуть еще, бо соцсети жрут много трафика, а хотя бы месседжеры вам обязательно понадобятся.

4. Не пейте алкоголь. Я серьезно. Реально если бы я пила хотя бы винчик, сдохла бы - очень жарко, давление шарашит так, что чуть кровь из ушей не течет. Дайте печени отдохнуть, ну.

5. Если курите, берите с собой iQos. Я серьезно.

6.Заводите знакомства с персоналом. Они, а не представители турагентства, – ваши самые главные помощники во время отдыха. Вы получите защиту от внешних угроз в виде, опять же, голодных мужиков и свинособак. Вам всегда подскажут лучшее место на пляже, лучший ресторанчик и клуб (это если вы, конечно, выполнили п.2), помогут с экскурсиями (в 2-3 раза дешевле, чем предложит туроператор, на страховку не ведитесь – вообще ничего не гарантирует), принесут холодную воду, даже если это не их работа. Ну и самый большой плюс – общение. Я познакомилась с удивительными мальчишками и девочкой, они реально украсили мое пребывание в отеле.

7. Учите английский. Не только для п.6, а и для себя. Да, я реально чувствовала свое превосходство перед согражданами, помогая решить организационные вопросы у стоек регистрации и при посадке в самолет

8. Бодрум – отличное место для отдыха. Как для одиночек, так и для тусни толпой или семьей. Красиво очень-очень, море чистейшее, аэропорт милейший, в 10 минутах от самого Бодрума – то есть не придется после самолета еще два часа пхаться до курорта, а потом еще два часа – тусить в автобусе в ожидании прибытия в свой отель. В обратном самолете люди много обсуждали отдых, я не услышала ни одного прям негативного отзыва, так, мелкие жалобы.

9. У меня была так называемая "Фортуна" – то есть о том, в какой отель ты попадешь, узнаешь уже в трансферном автобусе. Гостишки сети – примерно одинаковые, поэтому вообще парьтесь. Если вам не понравится – начинайте чистить карму, что-то вы делали не так, что вам досталось такое.

10. Реально не парьтесь по поводу самолетов. Реально случается со всеми. Вон Люфтганза тоже лажает по полной программе. Если с вами произошла фигня с задержкой или переносом рейса – чистите карму. А пока "Обозреватель" постарается сделать все возможное, чтобы проблема с безответственностью авиакомпаний и туроператоров все-таки решилась – начали спецпроект. Поверьте, если мы беремся, то всем (зачеркнуто неприличное слово). На то "Обозреватель" и СМИ №1 в Украине.