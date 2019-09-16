Очередная смерть россиян в Турции: турист разбился из-за парашюта. Видео

В Турции скончался россиянин, который пострадал при полете на водном парашюте в городе Анталья.

Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства РФ в Анталье в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Врачам не удалось спасти россиянина М.М., 2001 г.р., который был госпитализирован в субботу в результате несчастного случая, произошедшего во время полета на водном парашюте. 15 сентября, несмотря на усилия медиков, юноша скончался, не приходя в сознание", – сказано в сообщении.

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ЧП с парнем и его матерью произошло 14 сентября. Во время парасейлинга оборвался канат, соединяющий парашют и катер, в результате туристов сильным порывом ветра отбросило на пальмы, находящиеся на берегу.

Из-за падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городские больницы.

По данным турецких СМИ, 16 сентября местные правоохранители арестовали владельца компании, предоставляющей услуги парасейлинга, а также одного из сотрудников фирмы. Они уже дали показания по делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября на турецком курорте Аланья в бассейне отеля Maya World Beach утонула девочка из России 2013 года рождения. Это случилось через неделю после того, как в Турции трагически погибла другая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

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