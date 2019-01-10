Звезды приготовили кутью в Карпатах: кто там был

На рождественские праздники большинство украинских звезд собрались в курортном Яремче на фестивале WINTER ROMANTIK FEST 2019. В этом году в отеле Romantik Spa Hotel знаменитости готовили кутью по рецептам разных регионов Украины.

“В каждом регионе страны рецепты приготовления кути – отличаются. Более того – каждая семья имеет свой рецепт! Все мы разные, но имеем одни традиции, потому что все мы украинцы. Множество людей, которые приезжают к нам на фестиваль, не готовили дома кутью, а сейчас готовят, затем рассказывают об этом друзьям. Таким образом наши культурные достояния популяризируются, их география растет”, — рассказывает основатель фестиваля Иван Гаврон.

За кутью Центральной Украины (Приднепровья) отвечала Ольга Сумская. Ее кутья, кроме традиционных ингредиентов – меда, мака, изюма и пшеницы, содержала еще и сушеную вишню и несколько столовых ложек сухого белого вина.

Кутья актрисы вышла самой богатой, вкусной и красочной. “Секрет в том, чтобы использовать как желтые, так и синие изюм и для вкуса, и для цвета не помешают чернослив и сушеная вишня. Хорошие хозяйки мак, изюм, курагу и вишню всегда заблаговременно замачивают и просушивают. А еще – не жалеют меда и орехов”, — рассказывает Ольга.

Кутью по рецептам Карпатского региона готовила ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир. Она родилась в Черновцах и разбирается в местных рецептах. Ее кутья кроме базовых ингредиентов содержала много лесных ягод – земляники, черники, ежевики и малины. Ее кутья получилась очень вкусной и с характерной кислинкой.

Коллега Людмилы по "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин из Днепра поэтому готовил кутью по рецептам юга Украины. Его кутья традиционно базировалась на пшенице, меде и мака, но содержала еще и – миндаль и шоколад.

Наиболее скромной кутьей была рождественская блюдо по рецептам Слобожанщины, которую готовила телеведущая Таня Гончарова. Сама звезда из Луганска и хорошо разбирается в кухне восточного региона. ЕЕ кутья была не на пшенице, а на пшене и содержала только мак и орехи.

Певица Наталия Бучинская, которая родом из Тернополя, готовила кутью по рецептам Подолья. Ее кутья содержала много меда, мака и халвы. Звезда рассказывает, что самым важным для кутьи является красиво перетертый мак. "Перетирать мак нужно обязательно в макогоне, - рассказывает артистка. – тереть с добавлением меда пока не появится молочко”.

Кутья из Полесья, которую вместе с командой гостей фестиваля готовил основатель мероприятия Иван Гаврон была богата на орехи – лесные и грецкие. “Культура - фундамент нашего обществе, если мы не будем развивать все то, что было забытым, то грош нам будет цена. Советские времена уничтожили и вычеркнули из памяти украинские традиции. И сейчас мы много вещей достаем из глубоких ящиков памяти, докопуємося до фундаментов - старинные колядки, разновидности ремесла”, — говорит Иван Гаврон.

На фестивале дети приняли участие в установлении нового рекорда Украины – на самый большой рождественский имбирный пряник. Все гости пели колядки вместе с этно-коллективами, танцевали аркан и спивали с артистами Натальей Бучинской, Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном.