Звезда "Орел и Решка" пожил в средневековом замке и показал, как он выглядит изнутри

Ведущий популярного тревел-шоу "Орел & Решка" (Новый канал) Антон Зайцев арендовал средневековый замок в Баварии (Германия) и показал, как выглядит элитное жилье.

Так, замку Хопферау – 550 лет. Его построил рыцарь Зигмунд, как свое родовое гнездо. С тех пор менялось много владельцев, а в настоящее время его превратили в отель. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

"Я решил ночевать в настоящем замке – Хопферау. На первый взгляд, выглядел он не слишком впечатляюще. Но в действительности настоящие старинные замки и выглядят именно так, а не как сказочный Нойшванштайн. Я "скромно" арендовал его за 10 тыс. евро (341 тыс. грн)", – поделился Антон.

Внутри замка со всех сторон Антона Зайцева окружал антиквариат. Там были библиотека со старинными книгами и мебелью, средневековая столовая, обои, напечатанные на старинных станках, портреты предыдущих владельцев, резные комоды и даже старинный фонтан, в котором 600 лет назад крестили детей.

В то же время, без элементов современного интерьера также не обошлось – владельцы здания позаботились о том, чтобы постояльцы могли чувствовать себя не только атмосферно, но и комфортно.

"В жилых комнатах все, как для "рыцарей XXI века": большая гостиная с огромным плазмой, спальня с обычной кроватью и современная кухня", – добавил Зайцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антон Зайцев показал, как выглядит одна из главных туристических достопримечательностей Португалии – первый корабль Христофора Колумба. Исторический экспонат расположен посреди Атлантического океана, на острове Мадейра – автономном регионе Португалии.