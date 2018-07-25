Зря полез: в Бразилии девушка показала грабителю, где раки зимуют

В Бразилии девушка дала отпор вооруженному преступнику. 23-летняя студентка избила и заставила убежать парня, который угрожал ей пистолетом.

Злоумышленник требовал, чтобы она отдала ему свой телефон, пишет Daily Mail.

Девушка нанесла преступнику несколько ударов и даже погналась за ним, когда тот опешил и решил сбежать. Ее не испугал пистолет, так как она подумала, что он игрушечный.

"Это было похоже на пластиковую игрушку. Я не хотела драться. Но в прошлый раз я ничего не сделала, и мне не хотелось оказаться в том же положении снова", - сказала девушка.

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