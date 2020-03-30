Золотая рыбка стала огромной поразительным способом: видео

Золотая рыбка американки из Чикаго за два года выросла до 30 сантиметров в длину вместо положенных 2-5 сантиметров.
Необычная рыба показала себя очень прожорливой. Более того, она съедала всех рыб, которых подселяли в ее аквариум, сообщает издание Unilad.
28-летняя американка выиграла 5-сантиметровую рыбку во время карнавала два года назад.
Все это время рыба не прекращала расти и поедать своих сородичей. По словам женщины, если рыба голодна – она демонстративно требует еды.
Из-за интенсивного роста ей пришлось несколько раз покупать новые аквариумы, что обошлось в 1,3 тыс. долларов.
Хозяйка рыбки больше всего переживает, что животное продолжит расти. Ведь, если речь идет о дикой золотой рыбке, ее длина может достигнуть более 35 сантиметров.
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