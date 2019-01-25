Знаменитый лоукост запустит новые рейсы из Украины в Германию

Авиакомпания Ryanair откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии осенью 2019 года.

По данным пресс-службы, украинцы смогут с октября улететь из столицы в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.

"Эти новые маршруты с низкими тарифами будут идеальными для клиентов, путешествующих по делам или для отдыха, поскольку мы продолжаем расширять нашу украинскую сеть", – сказано в сообщении компании.

Ryanair ryanair.com

Все рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь" дважды в неделю. Также в компании уточнили, что в честь запуска стартовала распродажа билетов из Киева и Львова на все перелеты в с апреля по июнь со скидкой до 20% для поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Wizz Air и Ryanair в ближайшее время расширят маршруты.

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