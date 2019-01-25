Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Знаменитый лоукост запустит новые рейсы из Украины в Германию

Читать материал на украинском

Авиакомпания Ryanair откроет новые рейсы из Киева в четыре города Германии осенью 2019 года.

По данным пресс-службы, украинцы смогут с октября улететь из столицы в Дюссельдорф, Франкфурт, Карлсруэ и Нюрнберг.

"Эти новые маршруты с низкими тарифами будут идеальными для клиентов, путешествующих по делам или для отдыха, поскольку мы продолжаем расширять нашу украинскую сеть", – сказано в сообщении компании.

Ryanair

Ryanair

ryanair.com

Новости
Отменены сотни рейсов: в аэропортах Германии пройдут массовые забастовки

Все рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь" дважды в неделю. Также в компании уточнили, что в честь запуска стартовала распродажа билетов из Киева и Львова на все перелеты в с апреля по июнь со скидкой до 20% для поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Wizz Air и Ryanair в ближайшее время расширят маршруты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Теги
авиабилетыRyanair
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги