Знаменитый квартал красных фонарей в Амстердаме хотят прикрыть

Квартал красных фонарей в Амстердаме, известный тем, что за стеклянными витринами первых этажей позируют работницы секс-индустрии, собираются перенести.

Для этих целей местные власти собираются создать специальный закрытый эротический центр, сообщает The Guardian.

Жалобы на толпы туристов, которых привлекает яркий квартал в историческом центре города, поступали неоднократно.

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Местные жители негодуют из-за шума от посетителей, а сотрудники секс-отрасли недовольны неуважительным отношением и постоянными попытками их сфотографировать.

С 1 января этого года власти Амстердама даже запретили массовые экскурсии на территории квартала.

Вместо этого в городе хотят создать закрытый эротический клуб, вроде секс-отеля с разнообразными дополнительными развлечениями, вроде клубов и кафе.

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