Знаменитая площадь в Италии ушла под воду: видеофакт

Из-за проливных дождей в Италии знаменитая площадь Сан Марко (Святого Марка) в Венеции ушла под воду.

Как отметили пользователи соцсетей, уровень воды поднялся до такой степени, что жителям города и туристам пришлось обуваться в резиновые сапоги, чтобы пересечь улицы. Видео с площади было опубликовано в Facebook-группе "Venezia ieri e oggi" (Венеция вчера и сегодня).

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

"Сан Марко, 28 октября 2018, 12:30", - прокомментировала свой ролик пользовательница Сильвана Ди Пуорто.

Видео вызвало волну удивления, свыше 120 тыс. пользователей посмотрели его за последние сутки, более 2 тыс. из них перепостили ролик на личные страницы.

На видео можно рассмотреть, как вода, уровень которой значительно превысил отметку "по косточки", скрыла под собой просторную площадь. Сан Марко напоминает бассейн с туристами, перейти его решается не каждый прохожий. Видео публикуют в сети и другие очевидцы.

При этом, как отметили очевидцы марафона в Венеции, погода не помешала проведению спортивного события. Участники приняли решение соревноваться в беге, несмотря на затопленные улицы.

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