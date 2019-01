Жертвы и транспортный коллапс: Европу накрыл мощный снегопад

В Европе в течение недели погибли 12 человек из-за резкого ухудшения погоды.

Как сообщает The Associated Press, сотни людей попали в снежные ловушки в Альпах после сильных снегопадов (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

В Афинах и близлежащих районах закрыли школы после того, как непогода накрыла греческую столицу, а температура резко снизилась. Домовладельцам порекомендовали убирать снег с крыш после разрушения нескольких зданий.

78-летний мужчина получил серьезные ранения, когда упал с крыши в Туррахе. В Австрии люди застряли в своих домах из-за заблокированных дорог, а некоторые регионы остались без электричества из-за поваленных деревьев.

В южной и восточной Германии ожидаются новые снегопады, на севере спрогнозировали шторм. В аэропорту Амстердама предупредили о задержках и отмене 159 рейсов 8 января, такая же ситуация в аэропорту Братиславы.

Также сильный снегопад накрыл центральную Скандинавию, нарушил дорожное движение в Словакии.

Десятки беженцев, размещенных в палатках в лагере на севере Греции, протестовали, поскольку в некоторых районах температура опустилась до -20 градусов.

Good job us soft Brit’s don’t get this snow 😉⛄️ our friends in Austria are still getting trucks to us on time! 🚛 🍎 🍏 pic.twitter.com/vCG11QLuPs

Spent my time around #NewYearsEve in #Austria with some friends and we had a pretty good time. Since the region i live in isn't known for strong winters, i was more than happy to see so much snow 😍 Of course i had to catch a cold, but at least during the last day of the trip 🤒 pic.twitter.com/9D5OUGrv2L