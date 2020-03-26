Женщина сорвала джекпот в лотерею благодаря особой стратегии

40-летняя австралийка десять лет играла в лотерею, используя одни и те же числа, и в итоге выиграла.

Выигрыш составил почти 600 тыс. долларов, сообщает Daily Mail.

Все эти годы женщина использовала одну и ту же комбинацию чисел для лотерейных билетов, и в марте удача, наконец, ей улыбнулась.

pixabay.com

Сначала женщина не могла поверить в свой выигрыш, ей показалось, что все это ей приснилось.

В итоге деньги она намерена потратить на погашение ипотеки.

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