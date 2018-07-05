"Женщина получила удар": украинские туристы рассказали, что творится в аэропорту Киева

Некоторым туристам, которые с 4 июля ожидают в аэропорту "Киев" (Жуляны) вылета в Неаполь (Италия), поменяли город прилета.

"Перебронировали на Болонью, рейс в 19:15. Это выходит 1,5 суток потерь", - рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок.

По ее словам, итальянская компания Ernest Airlines выборочно посадила 15 человек на свободные места на сегодняшний рейс в Неаполь.

"Часть людей улетели вчера другими рейсами за свой счет, в том числе человек на инвалидной коляске. Но среди нас есть груднички, школьники, женщина, которая 12 числа на операцию летит в Италию. Она лечила спину около года, на просьбу поставить свои вещи возле стойки регистрации получила удар в ответ этой же сумкой от сотрудницы аэропорта. Фото прилагается", - добавила пассажирка.

Также она уточнила, что люди с детьми остались, а беременной лишь с криком смогли уже в аэропорту поменять бронь.

По словам киевлянки, билеты перебронировали по их требованию. "Мы очень с трудом это сделали, но сейчас они (Ernest Airlines. – Ред.) уже недоступны, не берут трубку. На запрос не отвечают", - рассказала она.

Так как рейс перенесли на вечер 5 июля, некоторые пассажиры отправились домой.

"Мы поехали домой сейчас, до 19:15 еще есть время, хотим банально помыться", - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов. Недавно более сотни туристов застряли на испанском острове.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.