"Жемчужина" Украины попала в сотню лучших туристических городов Европы

Львов стал первым городом в Украине, вошедшим в ТОП-100 туристических городов Европы. Среди 126 европейских "претендентов" в рейтинге, Львов занял 64-е место.

В общем темп прироста туристов, путешествующих по европейским городам в 2017 году составил 7,4%, что почти вдвое больше, чем в 2016 году (4,8%). Об этом сообщает Львовский городской совет со ссылкой на ЛКП "Центр развития туризма".

Львов pixabay.com

Самым популярным городом в 2017 году снова стал Лондон, с темпом прироста количества ночевок туристов в 4,7% по сравнению с 2016 годом. В первую пятерку также вошли Париж (+ 9,3%), Берлин (+ 0,2%), Рим (+ 2,4%) и Мадрид (+ 6,4%).

Лондон pixabay.com

Львов в этом рейтинге занял 64 место среди 126 европейских городов. Впереди - Антверпен, Вильнюс, Брюгге, Гданьск, Мальме, Загреб, а догоняют - Инсбрук, Бильбао, Любляна, Базель, Грац, Люцерн, Познань и др.

По темпам прироста количества ночевок иностранных туристов Львов возглавил рейтинговую таблицу с относительным значением 73,9%.

Стоит обратить внимание и на показатель плотности туристов на одного жителя города. Анализируя данные, представленные 70 городами, Львов стабильно входит в пятерку наименее перегруженных мест туристами, а показатель составляет 2,3 при среднеевропейском значении 8,3. Для сравнения, больше всего туристов на одного местного жителя приходится в Опатии (116,7), Венеции (29,6), Пальма-де-Майорке (21,8), Лиссабоне (21,1) и др.

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