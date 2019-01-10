''Ждет помощи'': появились новые данные о выжившем в Карпатах туристе

Заблудившийся в Карпатах турист из Киева Игорь Грищенко, которого уже больше половины недели ищут в горах, снова вышел на связь 10 января.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, он жив и ждал спасателей в доме лесников возле небольшой реки (чтобы посмотреть репортаж, проскрольте до конца страницы).

"В 16:45 на пункт связи части г. Свалява поступил телефонный звонок от туриста-лыжника, которого уже пятые сутки ищут спасатели и другие неравнодушные люди. Парень сообщил о том, что он находится в домике лесников и слышал сегодня звук вертолета. Также он указал на некоторые ориентиры, которые видит рядом с этим местом, что в дальнейшем позволит спасателям определить точное место нахождения парня", – сказано в сообщении.

На помощь пропавшему туристу отправили 11 спасателей и лесников. Спикер ГУ ГосЧС Закарпатской области Наталья Батир рассказала в комментарии ТСН, что слышала собственными ушами его голос.

"Собственными ушами слышала его голос, он бодр, он ждет помощи. Находится он в домике лесника, рассказал нам те ориентиры, по которым его можно найти", – рассказала она.

"у нас были вещи потерпевшего с запахом, служебная собака взяла след и проследовала до 8 км и где-то на горе потеряла след, потому что был очень сильный ветер, собака начала теряться", – также пояснил начальник кинологической службы Мукачевского пограничного отряда Владимир Брижак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в горах заблудились две группы туристов. В первую входили три человека, которые потеряли ориентир из-за плохой видимости. Спасатели нашли двух мужчин, третьего туристы оставили, потому что тот не мог двигаться. В итоге он погиб.

Вторая группа из двух мужчин заблудилась в районе горы Гемба. Один турист нашелся, второго, Игоря Грищенко, искали спасатели все это время.

9 января Грищенко впервые вышел на связь, сказав, что живой. Позже спасатели задействовали вертолет для его поисков.