Не порть себе отпуск: каких стран лучше избегать летом

Многие привыкли путешествовать летом. Это не удивительно, ведь день длинный, а ночи теплые. Однако не все страны хорошо подходят для отдыха в этот сезон: невыносимая жара, грозы, нездоровый ажиотаж на пляже - вот далеко не полный список сюрпризов, которые могут вас ожидать.

Популярный туристический портал Skyscanner провел исследование и назвал направления, куда лучше поехать весной, осенью или даже зимой. При составлении списка учитывались такие показатели: температура воды и воздуха, количество осадков, а также многолюдность курортов.

Первая страна, в которую не стоит ехать летом, - Объединенные Арабские Эмираты. Днем температура здесь может достигать +50С°, а температура воды +40С°. Сюда лучше приезжать с ноября по март.

В июле и августе стоит также воздержаться от поездок в Иорданию, потому что там тоже слишком жарко.

Летом также не рекомендуют ехать в Индию - из-за сильных дождей. Здесь хорошо с ноября по апрель.

Если вы запланировали поездку на Кубу в конце августа, то лучше перенести ее на другое время. Иначе можно пострадать из-за ураганов. На Кубе хорошо с декабря по март.

Сезон дождей на Филиппинах стартует в июне и заканчивается в ноябре. В июле-августе приходят тайфуны. Лучше сюда приехать с февраля по апрель.

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