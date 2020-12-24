Зеленская рассказала о самом необычном путешествии в своей жизни

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала, что путешествия являются ее страстью, а самым необычным из них стал дебютный деловой визит в качестве первой леди.

Также она вспомнила о деловой поездке в Великобританию, где главная в Украине пара встретилась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Об этом шла речь в интервью Зеленской изданию НВ.

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"Я обожаю путешествовать – это моя страсть. Но после того как Владимир стал президентом, все путешествия – это визиты. И, наверное, первый визит, когда ты едешь с ощущением путешествия, а у тебя уже есть функциональные обязанности, планы и цели на этот визит, – это интересные ощущения",– высказалась первая леди.

Елена и Владимир Зеленский на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Facebook Елены Зеленской

Также она отметила, что среди иностранных официальных поездок вместе с президентом, Елене больше всего запомнились визиты в Италию и Великобританию. Так, тогда в Ватикане Зеленская встретилась с Папой Римским, а в Лондоне состоялась беседа Зеленских вместе с герцогами Кембриджскими – Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

"Мне запомнился Ватикан, визит к Папе Римскому, и в Лондон, где мы встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Не думаю, что у меня когда‑то был бы повод и возможность встретиться с этими людьми лично. Папа Римский – великий человек, мне очень импонирует его жизненная позиция. Он добрый и искренний человек. И хотя мое личное общение с ним было не таким долгим, как у президента, например, но все равно оставило очень приятное впечатление. И Уильям с Кейт. Это был приятный разговор двух семейных пар, который, конечно же, был и о политике, но получилось очень тепло. Мне кажется, мы все вчетвером получили от него одинаковое удовольствие", – подытожила первая леди Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Елена Зеленская рассказала, как ее статус первой леди повлиял на сотрудничество со студией "Квартал 95".

Также она отметила, что спокойно реагирует на критику своего стиля, поскольку не стремится нравиться абсолютно всем. Вместе с тем, добавила она, ее огорчает, когда люди переходят на личности или демонстрируют негативные эмоции беспочвенно.