Замерзшее озеро в Ниттедале и Атлантическая дорога: по следам нового Джеймса Бонда

Традиционно фильмы о знаменитом агенте 007 снимают с размахом, последняя часть Джеймса Бонда, премьера которой запланирована на апрель 2020 года, не стала исключением.

Сьемки начали в марте 2019 года, чтобы заснять потрясающие виды на замерзшее озеро в норвежской коммуне Ниттедал.

Летом в Норвегии сняли еще несколько эпизодов. На сей раз – на Атлантической дороге. Это знаменитая трасса, которую называют одной из лучших туристических дорог мира.

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Длинна дороги 36 км, она связывает острова Аверей и Фрей через Атлантический океан. На пути построены семь мостов. Отсюда открывается невероятный пейзаж северной Атлантики, можно даже увидеть китов.

Кроме того, в новом Бонде можно будет увидеть старинный итальянский город Матеру, который был выдолблен в скале. А также Ямайку и, конечно, Великобританию.

В Украине премьера "007: Не время умирать" состоится 9 апреля.

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