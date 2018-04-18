Захватывающая Украина с высоты птичьего полета

В YouTube появился невероятно зрелищный ролик "Самые красивые места Украины". В четырехминутном видео показаны несколько десятков городов и достопримечательностей, снятых с помощью дрона.

В перечень попали как хорошо известные туристические места – Киево-Печерская лавра, Одесский театр оперы и балета, так и малоизвестные – железнодорожный виадук в Плебановке (Тернопольская обл.) и Олешковские пески (Херсонская область).

Как сообщал "Обозреватель", из-за наплыва туристов могут быть закрыты самые привлекательные для путешественников места мира.