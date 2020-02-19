Загорелся на ходу: страшное ЧП с самолетом в Индии попало на видео

Двигатель самолета авиакомпании GoAir загорелся прямо перед взлетом. Инцидент произошел в аэропорту города Ахмедабад с лайнером, направлявшимся в Бангалор на юге страны.
Предполагается, что в двигатель попала птица. Об этом сообщает Independent.
Скриншот из видео
По данным представителей перевозчика, возгорание вызвал инородный объект, попавший в двигатель. Огонь удалось оперативно потушить. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет.
Goair engine on fire at ahmedabad airport#goair @goairlinesindia pic.twitter.com/Dhwi1MECNn— gautam gada (@gautam_gada) February 18, 2020
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.
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