Загорелся на ходу: страшное ЧП с самолетом в Индии попало на видео

Двигатель самолета авиакомпании GoAir загорелся прямо перед взлетом. Инцидент произошел в аэропорту города Ахмедабад с лайнером, направлявшимся в Бангалор на юге страны.

Предполагается, что в двигатель попала птица. Об этом сообщает Independent.

Скриншот из видео

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По данным представителей перевозчика, возгорание вызвал инородный объект, попавший в двигатель. Огонь удалось оперативно потушить. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.

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