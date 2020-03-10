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10 марта • обновлено в 12:43
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Загадочное существо на пляже в Австралии оказалось морским зайцем

1.1т

Австралиец обнаружил загадочное существо, похожее на пришельца, на пляже неподалеку от Перта.

Он обнародовал фотографию странного создания в соцсетях, интересуясь у пользователей, что это, сообщает Unilad.

В итоге выяснилось, что обнаруженное животное – морской заяц.

Необычный цвет австралийские ученые объяснили тем, что морские зайцы меняют окрас, если чувствуют тревогу.

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