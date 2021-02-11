За спиной туриста внезапно начал извергаться вулкан. Видео

В сети появился ролик, на котором турист Хосе Мартинс из США медитирует, а во время этого позади него произошло извержение вулкана.

Так, в январе мужчина вместе со своими друзьями отправился в поход по Гватемале. Они посетили местную достопримечательность – действующий вулкан Фуэго. Об этом сообщает издание Unilad (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Туристы решили не подниматься близко к вулкану, поэтому остановились переночевать неподалеку от него. Утром Мартинс начал медитировать на солнце.

По его словам, в тот день было холодно и ветрено, поэтому он захотел таким способом согреться. На видео видно, как мужчина с закрытыми глазами медитирует, а вокруг, кроме ветра, ничего не слышно.

Внезапно над вершиной вулкана появился дым, а затем прозвучал грохот извержения. Турист не ожидал, что такое может произойти, поэтому подпрыгнул на месте.

Кадр из видео Скриншот

После этого Мартинс посмотрел на своих друзей и громко крикнул: "Боже мой!", а затем схватился за сердце. Вероятно, мужчина не думал, что может случиться подобное во время их путешествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на острове Сицилия (Италия) в ночь на 19 января неожиданно стал извергаться вулкан Этна. Он является крупнейшим действующим и самым активным вулканом Европы.

Первые два потока лавы потекли в восточном (к необитаемой долине Валле-дель-Бове) и в северном направлениях. Это сопровождалось мощными выбросами дыма, толчками почвы. Огромное облако пепла поднялось на высоту около 4 км и накрыло территории в южном направлении от вулкана. Пепел достиг близлежащих городов.