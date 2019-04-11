За селфи — смерть: за что еще могут казнить на любимом курорте украинцев

Ежегодно тысячи украинских туристов посещают Таиланд, чтобы насладиться свежими фруктами, теплой водой и достопримечательностями тайских островов. Но, многие не знают, что попав на райский курорт есть шанс не вернуться обратно или провести несколько лет в тюрьме. Здесь штрафуют за малейшее неповиновение букве закона, а за серьезные, по тайским меркам, преступление - казнят.

Тайские тюрьмы - известны во всем мире. Тут, в одном маленьком помещении могут одновременно находится более 100 человек. Кроватей, тумбочек или других удобств у заключенных нет. Спят они на небольших матрасах на полу, а одежду складывают в висящие на стенах мешки. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, какие преступления могут привести к смертной казни в Таиланде.

Новости Пьяная американка без юбки устроила горячие танцы на борту самолета

Преступления, которые караются смертной казнью в Таиланде:

Убийство при отягчающих обстоятельствах

Совершение убийства с использованием пыток или особой жестокости.

Убийство представителя власти, должностного лица, а также убийство помощников чиновников.

Убийство или покушение на убийство главы иностранного государства, которое имеет хорошие отношения с Таиландом.

Убийство с целью сокрытия любого другого преступления во избежание наказания за любое другой преступление.

Изнасилование женщины или девушки в возрасте до 15 лет, если действия преступника приводят к смерти жертвы.

Непристойное поведение в отношении несовершеннолетних, которое повлекло смерть последних.

Рабство или торговля людьми в пределах или за пределами Таиланда, которые привели смерти потерпевшего.

Похищение, задержание или принудительное лишение свободы, которые приводят к смерти потерпевшего.

Убийство с целью наживы.

Другие преступления, приводящие к гибели

Поджог, который привел к человеческой смерти.

Ограбление, которое привело к смерти потерпевшего.

Организация взрыва, который привел к человеческим жертвам.

Групповое ограбление, в результате которого жертва погибает.

Похищение, задержание, принудительное лишение свободы, торговля людьми, повлекшие смерть, могут квалифицироваться как обычное, так и тяжкое убийство.

Изнасилование, не повлекшее смерть жертвы

Изнасилование женщины, совершенное с использованием оружия или взрывчатых веществ с установленным фактом покушения на убийство, если оно приводит к серьезным травмам.

Изнасилование или статутное сексуальное домогательства лица в возрасте до 15 лет, совершенное с использованием оружия или взрывчатых веществ (с покушением на убийство), если преступные действия приводят к серьезным травмам жертвы.

Наркотическое опьянения женщин или несовершеннолетних девушек с целью сексуального домогательства без их согласия.

Поджог, не повлекший смерть потерпевших

Поджоги здания, судна или плавучего дома, в котором проживают люди;

Здание, судно или плавучий дом для хранения или производства товаров;

Дом развлечений или публичное место;

Публичные государственные объекты, общественное место или место для исполнения религиозных обрядов;

Железнодорожный вокзал, аэропорт, общественная парковка или причал для автомобилей или судна;

Теплоход или катер свыше пяти тонн, самолет или поезд, используемых для общественного транспорта.

Похищение, не повлекшее смерть потерпевших

Похищение с целью выкупа, в частности, в случаях, связанных с применением пыток или жестокого обращения, в результате чего жертве наносятся телесные повреждения или травмы психического характера.

Хранение наркотических средств

С наркотиками в Таиланде дела обстоят очень строго. Тут, за употребление героина или амфетамина турист, или местный житель, будет оштрафован минимум на 60 тысяч бат ($1880), а в дополнение к финансовому наказанию получит возможность три года прожить в тайской тюрьме.

За тяжелые наркотики растительного происхождения (кокаин и морфин) - штраф 10 тысяч бат и три года в тюрьме. Транквилизаторы и легкие опиаты - два года в тайской тюрьме. Отметим, что вещества, запрещенные в Таиланде могут быть использованы в снотворном или других лекарствах. Марихуана в Тайланде также вне закона. Тут, за один косяк можно заработать штраф, как минимум в 100 тысяч бат и, при отсутствии хороших адвокатов, год проживания в тюрьме. Но, все эти наказание предоставлены только тем, у кого нашли одну дозу наркотического вещества. Две - уже могут считаться мелким оптом и наказание в виде тюрьмы и штрафа превращается в смертную казнь.

Смертная казнь в Таиланде

Ежегодно к смертной казни в Таиланде приговаривают несколько сотен человек. Но, с 2016 года еще не один приговор не был приведен в действие. Заключенным дают шанс обжаловать решение суда и зачастую, меняют наивысшую меру наказания на пожизненное заключение.

После вынесения смертного приговора, осужденного переводят в центральную тюрьму Бангкван (Bangkwang), что располагается в провинции Нонтабури.

Здесь заключенные до приговора находятся в камерах размером 4 на 7,5 метра. Высота потолка 4 метра. Каждая камера рассчитана на 18 человек, но из-за переполненности тюрем чаще всего содержит в среднем 25 людей. В каждой камере установлены потолочные вентиляторы, телевизор и туалет.

Распорядок дня у приговоренных к смерти простой - в 08:00 их выводят из камер и дают 2 часа на свои занятия и принятие пищи. В 10:00 их снова закрывают в камеру. В 12:00 процедура повторяется, но уже до 14:30. После этого они остаются в камере до 08:00 следующего дня.

Кроме того, все заключенные, которых ожидает смертная казнь обязаны носить кандалы.

До 2002 года смертная казнь в Таиланде приводилась путем расстрела из пулемета. С 2003 года этот способ заменили на казнь путем инъекции.

Тюрьма в Таиланде

Тайские тюрьмы знамениты тем, что они переполнены. На 100 заключенных приходится одно помещение примерно в сто квадратных метров. Спать лежа - роскошь для избранных. Обычным туристам, к которым, отметим, относятся в тайских тюрьмах весьма негативно, придется проводить большую часть времени сидя, а порой даже стоя.

Питание в тюрьме скудное, потому многие заключенные попадают в больницы с истощением. Чтобы выжить необходимо иметь деньги, за которые можно купить себе воду и еду.

Как ранее писал OBOZREVATEL, власти Таиланда собираются ввести смертную казнь для туристов, которые будут делать селфи с летящими самолетами над пляжем Май Кхао.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!