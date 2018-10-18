Японцы упростят получение визы: названы сроки

Правительство Японии заявило о вводе электронных виз для туристов с апреля 2020 года.

Как сообщает туристический портал The Jakarta Post, путешественники смогут подавать заявку на визу онлайн, и это значительно упростит процедуру оформления.

Также источник уточняет, что электронную визу можно будет получить только для однократного посещения. В дальнейшем же власти Японии планируют добавить и другие типы виз в новую онлайн-систему.

Как отметили представители МИД Японии, упрощенный режим положительно скажется на туризме перед Олимпиадой в Токио в 2020 году. В свою очередь, эксперты полагают, что благодаря нововведению к 2030 году число иностранных гостей за год увеличится до 60 миллионов человек.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, туристы показали уникальную скульптуру в Швеции, которая, как верят жители Стокгольма, обладает необычными способностями.