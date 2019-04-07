Японские ученые раскрыли необычный факт о кошках

Японские ученые исследовали способность кошек к распознаванию человеческой речи. Они пришли к выводу, что коты понимают свои имена, но они им безразличны.

Исследование проводилось методом "привыкания-отвыкания", пишет "9tv".

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Ученые создали две "контрольные группы" из кошек – полностью домашние животные и питомцы из "котокафе". Изучались реакции кошек на четыре случайных имени существительных, к которым их приучили заранее, на четыре клички живущих вместе кошек и на собственное имя кошки.

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Генеральный результат оказался таким: обе "фокус-группы" показали явный отклик на имена, но несколько по-разному. Кошки явно отличали свои имена от произвольных существительных. Вместе с тем, домашние кошки выделяли и собственное имя из числа имен других живущих в доме кошек, в то время как кошки, живущие в кафе, не отличали свое имя от других имен, но отличали все эти имена от других существительных.

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Во втором эксперименте участвовали кошки, живущие в коллективе из четырех или более животных, там проверялось их умение отличать свои имя от кличек других. Если в предыдущих опытах все слова озвучивались только владельцами кошек, то в еще одном эксперименте слова произносил чужой человек, а ученые следили за тем, понимает ли кошка свое имя в этом случае.

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Основным сигналом, означающим реакцию на раздражитель, считалось движение ухом или головой. Смещение тела кошки, движение хвоста и мяуканье в качестве реакции на те или иные слова, включая имена, зафиксированы лишь у 10% кошек, остальные снисходят лишь до того, что ведут ухом или слегка поворачивают голову.

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В первом эксперименте 11 из 16 подопытных кошек уменьшали интенсивность реакции в процессе произношения четырех существительных. Но при этом когда после четырех существительных тем же голосом и тоном произносилось имя кошки, 9 из 16 продемонстрировали повышение интенсивности отклика.

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Во втором эксперименте, где назывались имена нескольких кошек, домашние кошки узнавали имена товарок хуже, чем собственное имя. Кошки же из "котокафе" практически одинаково реагировали как на имена других кошек, так и на собственное имя.

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В опыте, где слова произносил чужой человек, результаты были такими: 20 из 33 подопытных кошек демонстрировали снижение интенсивности реакции по мере перечисления разных существительных от первого до четвертого незнакомым человеком.

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По мнению исследователей, это означает, что кошки идентифицируют собственные имена, как в устах владельцев, так и посторонних людей, при этом жительницы "кошачьих кафе" практически не отличают собственные имена от имен живущих рядом кошек, но отличают все эти имена от других существительных.

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В результате исследование показало, что кошки умеют различать собственные имена, но практически не показывают этого человеку и реагируют на свое имя не потому, что оно им эмоционально близко, а только тогда, когда им это зачем-то нужно.

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