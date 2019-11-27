Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:52
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

"Я не умру в туалете!" Сына известного художника засосало "по грудь" в самолете. Курьезное видео

46.4т
Читать материал на украинском

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин застрял в унитазе самолета во время рейса из Казани в Москву.

Telegram-канал "Небожена" опубликовал соответствующее видео, снятое пассажирами 24 ноября (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Самостоятельно выбраться из западни Сафронов не смог и начал звать на помощь. Экипаж незамедлительно среагировал на его крики, дополнительно потребовалась помощь пассажиров. По словам очевидцев, пианиста охватила паника, он начал громко кричать. Пассажиры в хвосте салона застыли в непонимании и смущении: одним было смешно, другие не знали, как помочь большому таланту", – сказано в описании.

Лука Затравкин застрял в унитазе самолета

Лука Затравкин застрял в унитазе самолета

Небожена

Новости
В Одесском аэропорту произошло очередное опасное ЧП с самолетом: что известно

Уточняется, что этот инцидент произошел в момент, когда объявлялось о подготовке к посадке. Затравкин, который сидел так, что создавалось впечатление, будто его засосало "по грудь", в панике кричал: "Я не умру в туалете!" В итоге члены экипажа и пассажиры извлекли из вакуумной ловушки 200-килограммового пианиста.

Лука Затравкин застрял в унитазе - вытаскивали всем самолетом

Лука Затравкин застрял в унитазе - вытаскивали всем самолетом

Кадр из видео

"Говорят, это уже в четвертый раз происходит с Лукой. Виной тому – лишний вес пианиста", – добавили в сети.

Сам Лука после инцидента вышел из себя из-за травли, обрушившейся на него в сети после публикации ролика. По данным Telegram-канале Mash, сын Сафронова планирует в правовом поле разобраться с авиакомпанией "Победа", которой принадлежит лайнер.

"Я в очень подавленном состоянии, что вся эта история попала в СМИ. Это показывает уровень людей, которые когда кто-то умирают, погибают. Вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона", – сказал пианист.

Видео: Лука Затравкин – "Я не умру в туалете!"

Лука Затравкин застрял в туалете самолета – полное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно произошел другой курьезный случай на борту самолета в России. Во Владивостоке транспортная полиция задержала пару, которая громко занималась сексом прямо на борту.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Авиаперелеты
Место
Россия
Теги
самолет курьез видео путешествия Новости России
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
20
179
Смешно
9
Интересно
42
Печально
59
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Жрать надо меньше этому свиноподобному существу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
что то украинских братьев в последнее время на унитазы потянуло..все новости про сральники ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
какцап и унитазы...так мило...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 3 ответов | показать все
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Куралесов Вася, зачем ? яж не xoxол, это вы шалуны расстроились что морячки голодными останутся и чистить им нечего будет!)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Klizmahohlenko Gerald, сначала ты с него поешь. Делов то)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги