"Я не умру в туалете!" Сына известного художника засосало "по грудь" в самолете. Курьезное видео

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин застрял в унитазе самолета во время рейса из Казани в Москву.

Telegram-канал "Небожена" опубликовал соответствующее видео, снятое пассажирами 24 ноября (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Самостоятельно выбраться из западни Сафронов не смог и начал звать на помощь. Экипаж незамедлительно среагировал на его крики, дополнительно потребовалась помощь пассажиров. По словам очевидцев, пианиста охватила паника, он начал громко кричать. Пассажиры в хвосте салона застыли в непонимании и смущении: одним было смешно, другие не знали, как помочь большому таланту", – сказано в описании.

Лука Затравкин застрял в унитазе самолета Небожена

Уточняется, что этот инцидент произошел в момент, когда объявлялось о подготовке к посадке. Затравкин, который сидел так, что создавалось впечатление, будто его засосало "по грудь", в панике кричал: "Я не умру в туалете!" В итоге члены экипажа и пассажиры извлекли из вакуумной ловушки 200-килограммового пианиста.

Лука Затравкин застрял в унитазе - вытаскивали всем самолетом Кадр из видео

"Говорят, это уже в четвертый раз происходит с Лукой. Виной тому – лишний вес пианиста", – добавили в сети.

Сам Лука после инцидента вышел из себя из-за травли, обрушившейся на него в сети после публикации ролика. По данным Telegram-канале Mash, сын Сафронова планирует в правовом поле разобраться с авиакомпанией "Победа", которой принадлежит лайнер.

"Я в очень подавленном состоянии, что вся эта история попала в СМИ. Это показывает уровень людей, которые когда кто-то умирают, погибают. Вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона", – сказал пианист.

Видео: Лука Затравкин – "Я не умру в туалете!"

Лука Затравкин застрял в туалете самолета – полное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно произошел другой курьезный случай на борту самолета в России. Во Владивостоке транспортная полиция задержала пару, которая громко занималась сексом прямо на борту.

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