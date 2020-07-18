Wizzair отменил рейсы из Киева в Будапешт из-за коронавируса

Борис Бондарь Новости 12:40, 18.07.2020 Обновлено: 12:55, 18.07.2020

Венгерский лоукостер Wizzair временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа.

Об этом сообщили в оперативной сводке СНБО Украины. Причиной такого решения названо “стремительное распространение коронавируса в Украине”.

Официального заявления компании или подтверждения этой информации пока нет.

Однако на сайте Wizzair действительно невозможно купить билеты на рейс Киев-Будапешт до 17 августа.

Ближайший рейс из Киева в Будапешт - 17 августа
(Скриншот сайта Wizzair)

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукост Wizz Air 1 июля открыл вторую в Украине базу – в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

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