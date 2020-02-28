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28 февраля • обновлено в 17:35
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Wizz Air начал массово отменять рейсы в Италию из-за коронавируса

1.7т
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Популярный в Украине лоукост Wizz Air анонсировал изменения в расписании полетов в Италию в связи с распространением коронавируса.

Изменения коснутся рейсов в Италию из Польши, Литвы, Латвии и других стран с 11 марта до 2 апреля 2020 года. На большинстве направлений Wizz Air отменит часть рейсов и уменьшит частоту полетов в Италию до одного в неделю. Об этом сообщает Lowcost Avia.

Из-за коронавируса? Популярный в Украине лоукостер начал массово отменять рейсы в Италию

Фото: delo.ua

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Отмечается, что прямых рейсов между Украиной и Италией Wizz Air не выполняет, но многие украинский летают в Италию из Украины рейсами Wizz Air и Ryanair с пересадкой в Польше или Литве.

Из-за коронавируса? Популярный в Украине лоукостер начал массово отменять рейсы в Италию

Фото: facebook/ItalyMFA.it

К слову, из Польши в Италию отменены рейсы на следующие направления: из Варшавы в Милан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанию, Бари, Верону, из Катовице в Милан и Рим, из Кракова в Рим и Катанию, из Гданьска в Милан.

Из-за коронавируса? Популярный в Украине лоукостер начал массово отменять рейсы в Италию

Фото: lowcostavia.com.ua

Из-за коронавируса? Популярный в Украине лоукостер начал массово отменять рейсы в Италию

Фото: lowcostavia.com.ua

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Автор
Кристина Долматова
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