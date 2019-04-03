"Вжимаюсь и жду": известный путешественник впервые прокомментировал жуткое ЧП в океане

Известный российский путешественник Федор Конюхов поделился впечатлениями от пережитого шторма, в котором его лодка перевернулась трижды.

Об этом он написал в своем Instagram, впервые прокомментировав то, что произошло в Южном море во время экспедиции.

"Прихожу в себя после событий прошлых суток. Когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота", – рассказал Конюхов.

Instagram@fedorkonyukhov

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Он отметил, что очень рад верности теоретических расчетов при проектировании лодки "АКРОС", на которой он отправился бороздить Южный океан. Ведь плавсредство возвращается на ровный киль, благодаря чему путешественник и выжил.

"Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый шторм во время экспедиции Конюхов попал 25 марта. Высота волн достигала восемь метров. 2 апреля стало известно, что его лодка перевернулась на 360 градусов трижды, из-за чего было повреждено оборудование. По словам его сына, Конюхов пережил большой стресс.

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