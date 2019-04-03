"Вжимаюсь и жду": известный путешественник впервые прокомментировал жуткое ЧП в океане

Известный российский путешественник Федор Конюхов поделился впечатлениями от пережитого шторма, в котором его лодка перевернулась трижды.
Об этом он написал в своем Instagram, впервые прокомментировав то, что произошло в Южном море во время экспедиции.
"Прихожу в себя после событий прошлых суток. Когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота", – рассказал Конюхов.
Instagram@fedorkonyukhov
Он отметил, что очень рад верности теоретических расчетов при проектировании лодки "АКРОС", на которой он отправился бороздить Южный океан. Ведь плавсредство возвращается на ровный киль, благодаря чему путешественник и выжил.
"Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому", – подчеркнул он.
English below. День 118. Прихожу в себя после событий прошлых суток. С одной стороны, рад, что наши теоретические расчёты при проектировании лодки "АКРОС" оправдались и она возвращается на ровный киль. Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому. С другой стороны, после пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота. konyukhov.ru/den118 Day 118. I am recovering after the events of the previous day. On the one hand, I am glad that our theoretical calculations in the design of the “AKROS” rowboat were correct, as it does return to an even keel when capsized. Last summer, we carried out roll over tests in UK, but we did it in a safety of a harbour, using a crane and in flat waters. The conditions are very different in the Southern Ocean. On the other hand, after yesterday’s experience, when the boat is raised by the waves today, I brace myself in and expect it to capsize. #федорконюхов #capehorn #rowingboat #fedorkonyukhov #rowing #akrosrowingboat #southenocean #fedorkonyukhov
Как сообщал OBOZREVATEL, в первый шторм во время экспедиции Конюхов попал 25 марта. Высота волн достигала восемь метров. 2 апреля стало известно, что его лодка перевернулась на 360 градусов трижды, из-за чего было повреждено оборудование. По словам его сына, Конюхов пережил большой стресс.
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