Вышел в окно: в США произошло жесткое ЧП с ребенком

В американском городе Редмонд, штат Вашингтон из окна квартиры, находящейся на шестом этаже, выпал ребенок. Отмечается, что несмотря на на полученные травмы он остался жив.

По данным полиции, ребенок, которому год и восемь месяцев, был в спальне один, а его мать и брат с сестрой находились в соседней комнате. Об этом сообщает информационный портал Komonews.

"Окно было открыто. Скорее всего, мать проветривала помещение", — отметил полицейский.

Мальчик упал на припаркованную у дома машину, которая смягчила удар. Медики своевременно прибыли на место инцидента и оказали пострадавшему необходимую помощь. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье 14-летний школьник чудом выжил после удара током напряжением 10 тысяч вольт. Подросток получил ожоги второй и третьей степени, которые затронули 30-40% тела.

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