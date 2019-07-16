Выпала в окно: 1,5 годовалая девочка погибла на круизном лайнере

В Пуэрто-Рико во время путешествия погибла 1,5-годовалая девочка Хлоя Уиганд из Америки, выпав из окна 11 этажа круизного лайнера Royal Caribbean.

Издание Business Insider сообщает со ссылкой на адвоката, представляющего семью погибшей малышки, что дед упустил ребенка в открытое окно, хотя оно должно было быть закрытым.

Уточняется, что мужчина поставил девочку на деревянные перила на детской игровой площадке. Ребенок любил ударять по стеклу во время хоккейных игр, в которых участвовали старшие братья в Индиане. В связи с этим дедушка хотел разрешить проделать такой маневр на лайнере, однако развлечение оказалось фатальным.

Открытое окно на лайнере dailymail

"По сути, дедушка поднял ее и поставил на перила, где он предполагал, что есть стекло, потому что оно прозрачное. Но оказалось, что стекла не было", – рассказал адвокат.

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В компании Royal Caribbean отказались от комментариев, хотя ранее написали, что глубоко опечалены и сожалеют о смерти девочки.

Маленькая девочка разбилась насмерть dailymail

"Мы глубоко опечалены трагическим инцидентом. Мы поможем семье любыми средствами", – отметили в заявлении.

Семья ребенка обвиняет экипаж круизного лайнера в том, что окно было оставлено открытым в игровой зоне для детей. По словам адвоката, там не было никакого предупреждающего знака.

Хлоя была в недельном Карибском круизе с родителями, старшим братом, бабушкой и дедушкой. Ее отец – полицейский из Саут-Бенда (штат Индиана). Это была первая ночь семьи на корабле. Трагедия произошла 7 июля. Ведется следствие.

Royal Caribbean dailymail

Высота, с которой упала девочка dailymail

Маршрут круизного лайнера dailymail

Девочка, которая разбилась насмерть, на игре dailymail

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

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