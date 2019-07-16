Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Выпала в окно: 1,5 годовалая девочка погибла на круизном лайнере

3.8т Читать материал на украинском

В Пуэрто-Рико во время путешествия погибла 1,5-годовалая девочка Хлоя Уиганд из Америки, выпав из окна 11 этажа круизного лайнера Royal Caribbean.

Издание Business Insider сообщает со ссылкой на адвоката, представляющего семью погибшей малышки, что дед упустил ребенка в открытое окно, хотя оно должно было быть закрытым.

Уточняется, что мужчина поставил девочку на деревянные перила на детской игровой площадке. Ребенок любил ударять по стеклу во время хоккейных игр, в которых участвовали старшие братья в Индиане. В связи с этим дедушка хотел разрешить проделать такой маневр на лайнере, однако развлечение оказалось фатальным.

Открытое окно на лайнере

Открытое окно на лайнере

dailymail

"По сути, дедушка поднял ее и поставил на перила, где он предполагал, что есть стекло, потому что оно прозрачное. Но оказалось, что стекла не было", – рассказал адвокат.

Новости
В Ривне трехмесячный ребенок умер от кори

В компании Royal Caribbean отказались от комментариев, хотя ранее написали, что глубоко опечалены и сожалеют о смерти девочки.

Маленькая девочка разбилась насмерть

Маленькая девочка разбилась насмерть

dailymail

"Мы глубоко опечалены трагическим инцидентом. Мы поможем семье любыми средствами", – отметили в заявлении.

Семья ребенка обвиняет экипаж круизного лайнера в том, что окно было оставлено открытым в игровой зоне для детей. По словам адвоката, там не было никакого предупреждающего знака.

Хлоя была в недельном Карибском круизе с родителями, старшим братом, бабушкой и дедушкой. Ее отец – полицейский из Саут-Бенда (штат Индиана). Это была первая ночь семьи на корабле. Трагедия произошла 7 июля. Ведется следствие.

Royal Caribbean

Royal Caribbean

dailymail

Высота, с которой упала девочка

Высота, с которой упала девочка

dailymail

Маршрут круизного лайнера

Маршрут круизного лайнера

dailymail

Девочка, которая разбилась насмерть, на игре

Девочка, которая разбилась насмерть, на игре

dailymail

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Теги
путешествия умер ребенок туризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
26
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel