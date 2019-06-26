Выгнали детей из-за флага! Популярный отель Греции попал в громкий скандал с украинцами

Сотрудники одного из популярных отелей Греции попали в скандал, выселив постояльцев-украинцев за публичную демонстрацию национального флага.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала киевлянка, психолог Наталия Подоляк. Она отметила, что разговоры с представителями компании и туристического оператора не помогли решить проблему (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как сообщила украинка, в формате детско-семейного лагеря она повезла группу на отдых в Грецию, заселившись в Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос.

"По приезде, как и всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги. Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так радужно и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы на 8-й день кто-то из жителей не пожаловался бы, что наши флаги оскорбляют их достоинство", – написала Подоляк.

Отель в Греции Facebook Наталия Подоляк

Facebook Наталия Подоляк

После жалобы работники отеля без ведома украинцев сняли флаги с их балконов, открыв номера своим ключом, пока постояльцы отсутствовали.

"Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!" – возмутилась женщина.

Отель в Греции Facebook Наталия Подоляк

Позже представитель отеля заявил ей, что, хотя она на самом деле и не нарушила никаких законов, она отдыхает в частном отеле, где установлены свои правила. Украинка попросила телефон полиции, однако решила не сообщать правоохранителям об инциденте.

"Звонок не делала, ведь на моей ответственности 33 человека, среди которых и дети сироты, и погибшего АТОвца, и три бабушки, которые тяжело переживали этот стресс", – пояснила Подоляк.

Через пару часов после случившегося ей по телефону сообщили, что директор Bomo Calamos Beach Hotel выгоняет ее и детей на улицу, пообещав при этом вернуть деньги за последние оплаченные сутки.

"В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туоператора [Mouzenidis Travel] по имени Спартак. Были вновь угрозы выселения, оправдания персонала отеля (когда они ворвались в мой номер без моего присутствия и без предупреждения), запрета вешать флаги, обвинения в том, что я им угрожала полицией, в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих", – написала Подоляк.

Когда туристка спросила, чем отель не устроили вывешенные флаги, ей ответили: "Потому что другим туристам неприятно их видеть".

"Рядом стояли представители "великой нации" и кричали: "Спартак, молодец, полотеля с тобой и поддерживают тебя!" Наутро, за завтраком, нам громко шипели в спины: "Как же мы ненавидим вас, хохлов", – рассказала украинка.

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Конституционный суд Чехии оправдал владельца местного отеля, который в 2014 году отказался заселять россиян из-за незаконной аннексии украинского Крыма, первым начав "санкции" против Кремля.

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