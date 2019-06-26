ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Выгнали детей из-за флага! Популярный отель Греции попал в громкий скандал с украинцами

7.9тЧитать материал на украинском

Сотрудники одного из популярных отелей Греции попали в скандал, выселив постояльцев-украинцев за публичную демонстрацию национального флага.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала киевлянка, психолог Наталия Подоляк. Она отметила, что разговоры с представителями компании и туристического оператора не помогли решить проблему (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как сообщила украинка, в формате детско-семейного лагеря она повезла группу на отдых в Грецию, заселившись в Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос.

Новости
''Побежал искать боярышник'': украинка на популярном курорте поставила на место наглых русских туристов

"По приезде, как и всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги. Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так радужно и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы на 8-й день кто-то из жителей не пожаловался бы, что наши флаги оскорбляют их достоинство", – написала Подоляк.

Отель в Греции

Отель в Греции

Facebook Наталия Подоляк

Выгнали детей из-за флага! Популярный отель Греции попал в скандал с украинцами

Facebook Наталия Подоляк

После жалобы работники отеля без ведома украинцев сняли флаги с их балконов, открыв номера своим ключом, пока постояльцы отсутствовали.

"Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!" – возмутилась женщина.

Отель в Греции

Отель в Греции

Facebook Наталия Подоляк

Новости
Месть? В бунтующей Грузии нанесли удар по туристам из России

Позже представитель отеля заявил ей, что, хотя она на самом деле и не нарушила никаких законов, она отдыхает в частном отеле, где установлены свои правила. Украинка попросила телефон полиции, однако решила не сообщать правоохранителям об инциденте.

"Звонок не делала, ведь на моей ответственности 33 человека, среди которых и дети сироты, и погибшего АТОвца, и три бабушки, которые тяжело переживали этот стресс", – пояснила Подоляк.

Через пару часов после случившегося ей по телефону сообщили, что директор Bomo Calamos Beach Hotel выгоняет ее и детей на улицу, пообещав при этом вернуть деньги за последние оплаченные сутки.

Новости
"Порвало щеку": известный блогер-АТОшник показал, как пострадал в путешествии

"В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туоператора [Mouzenidis Travel] по имени Спартак. Были вновь угрозы выселения, оправдания персонала отеля (когда они ворвались в мой номер без моего присутствия и без предупреждения), запрета вешать флаги, обвинения в том, что я им угрожала полицией, в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих", – написала Подоляк.

Когда туристка спросила, чем отель не устроили вывешенные флаги, ей ответили: "Потому что другим туристам неприятно их видеть".

"Рядом стояли представители "великой нации" и кричали: "Спартак, молодец, полотеля с тобой и поддерживают тебя!" Наутро, за завтраком, нам громко шипели в спины: "Как же мы ненавидим вас, хохлов", – рассказала украинка.

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Конституционный суд Чехии оправдал владельца местного отеля, который в 2014 году отказался заселять россиян из-за незаконной аннексии украинского Крыма, первым начав "санкции" против Кремля.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.

Темы
Летний отдыхукраинцы за границей
Место
Греция
Теги
Украинаукраинский флагскандалыотдыхдетитуризм
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
137
34
Смешно
5
Интересно
66
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Да просто заебали уже всех со своей жовтоблакытной тряпкой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kharkov Russia
Kharkov Russia
понавешали нацистских тряпок и еще что то мычит рагулиха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Аносов Александр
Аносов Александр
ЭТО ВАМ НЕ ВАШ ХЛЕВ ЧТОБ СВОЁ ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ ВЕШАТЬ КАК ВЫ ПРИВЫКЛИ
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel