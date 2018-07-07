"Вождя съел ягуар": Комаров об экспедиции по Амазонии

Путешественник и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который сейчас находится в Бразилии, рассказал, как идет подготовка к экспедиции.

Комаров с оператором уже находятся в городе Манаус, где завершают последние приготовления перед началом экспедиции по Бразилии. В частности, журналистам нужно получить разрешение от местной полиции, армии и других органов для того, чтобы попасть к местам жительства диких племен Амазонии, рассказал Комаров в прямом эфире.

Дальше команда отправится на границу Колумбии и Венесуэлы, чтобы постараться пообщаться с племенами, которые никогда раньше не выходили на контакт людьми за пределами их сообщества, рассказал Комаров.

"Здесь (в Манаусе) достаточно опасно. Такой момент есть, нужно быть все время начеку, следить и не расслабляться. Но в джунглях ситуация другая, там гораздо спокойнее, потому что там дикая жизнь", - сказал Комаров.

Но главная опасность этой экспедиции, по словам Комарова, - это дикая природа.

"Сейчас в одно племя мы не можем попасть, потому что там траур, вождя съел ягуар. У нас была договоренность поехать в это племя, но, из-за того, что ягуар напал и убил их вождя, мы не можем туда попасть. Действительно, здесь много диких животных – кайманы, ягуары, анаконды", - рассказал он.

Как долго журналисты будут находиться в джунглях – неизвестно. Спрогнозировать все нюансы маршрута в таких условиях очень сложно, рассказал Комаров. Пока группа планирует провести в джунглях Амазонии полтора-два месяца, после чего – отправиться в цивилизованную часть Бразилии.

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал о новой экспедиции Дмитрия Комарова.