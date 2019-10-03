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3 октября • обновлено в 15:49
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Воровали полотенца и туалетную бумагу: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции

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Российские туристы опозорились в одном из отелей Турции, попытавшись тайком вывезти полотенца, покрывала и даже туалетную бумагу.

Об инциденте пишет издание "Аргументы и факты", ссылаясь на рассказ управляющего Мустафы. По словам мужчины, один из гостей был из Москвы и работал массажистом. Он набил свой чемодан полотенцами и покрывалами из отеля, заявив, что купил их у горничной.

"Прибежала ко мне горничная в слезах, рассказывает: зашла прибирать номер, у гостя открытая сумка, полностью набитая нашими полотенцами, покрывалами. Я пошел спросить, зачем он это сделал. Оказывается, они нужны массажисту для клиентов, ведь сильно быстро тратятся. Этот весь текстиль он купил у этой самой горничной за 5 долларов. Она по-русски не понимает, думала, человек любит вытираться несколькими полотенцами или мерзнет. Я спросил: "Почему не купить на базаре? Полная Турция текстиля". Он сказал, что себе купил, а для клиентов пойдут и б/у, чтобы деньги не тратить. Я бы даже до такого не додумался", — рассказал Мустафа.

Воровали полотенца и туалетную бумагу: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции

Фото: tert.am

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Также по словам управляющего, он думал, что воруют только бедные. Однако нет, были случаи, когда российские туристы вывозили по 10-15 штук туалетной бумаги из номера. При этом работники отеля знали, что там проживала обеспеченная семья.

"Горничная показывала фото штук 10-15 твердых вкладышей от туалетной бумаги в одном номере. Люди насобирали ее рулонами, но они не входили в багаж. Тогда втулки вытащили, а бумагу вывезли. В России дорогая туалетная бумага? Зачем это делается? Я не понимаю. А жила в номере обеспеченная семья, до этого они говорили, что отдали за путевки 5 тысяч долларов", — добавил Мустафа.

Воровали полотенца и туалетную бумагу: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции

Фото: fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские туристы попытались тайком вывезти чемодан с едой из одного из отелей в Турции.

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70rus xxx
70rus xxx
Так всетаки своровал или купил за 5$?А про вкладыши вообще жесть.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чушь какая то, воруют конечно, но чаще забирают как сувениры халат и тапочки с логотипом отеля, так как они почти одноразовые
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Poroshenko Petro, это ты почти одноразовое, чмo ольгинское!
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Mega Death
Mega Death
Мустафа про вкладыши рассмешил))) Мелковато , как то. Вот xoxлы в Закопане или Ломнице очень любят лыжи воровать ))
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Mega Death, пшёл на-х за поребрик, ты фейкомёт и халдей пригожинский!
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