"Водители спят на обочине": стало известно о мучениях туристов из-за Крымского моста

Туристы жалуются на километровые пробки в связи с запуском Крымского моста на оккупированном россиянами полуострове.

Как сообщает "Комсомольская правда", водители проводят в пробках от 1,5 до 4 часов, некоторым приходится спать на обочине.

"Полтора часа - это еще не предел, - отмечает водитель. - Самая большая пробка в моей жизни: поселок Батальное - Феодосия! Четыре часа (расстояние 28 км)! С 21.00 до часу ночи. Изможденные, утомленные водители спят в машинах прямо на обочине, другие мчат по "встречке", пылят по полям".

Рейсовые автобусы задерживаются минимум на три часа. Пассажиры сдают билеты и едут на такси.

"Из Керчи до Симферополя на автобусе обычно за 4 часа всегда доезжала. А на выходных дорога заняла в почти два раза больше времени. Выехала в 15:40, а приехала на автовокзал после 22:00, - рассказывает пассажирка Анастасия. - Мы четыре часа простояли в пробке. Сначала 2,5 часа от Батального до Феодосии, а потом еще полтора часа от Зуи до Симферополя".

Также в сети появилось видео укладки первых рельсов на Крымском мосту: строители создают верхнюю часть пути железнодорожной части.

Формирование строения идет от Тамани до Керчи, полотно создается безстыковочным способом.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции ЕС против строителей Крымского моста поддержали еще несколько стран.