Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

"Водители спят на обочине": стало известно о мучениях туристов из-за Крымского моста

2.5тЧитать новость на украинском

Туристы жалуются на километровые пробки в связи с запуском Крымского моста на оккупированном россиянами полуострове.

Как сообщает "Комсомольская правда", водители проводят в пробках от 1,5 до 4 часов, некоторым приходится спать на обочине.

"Полтора часа - это еще не предел, - отмечает водитель. - Самая большая пробка в моей жизни: поселок Батальное - Феодосия! Четыре часа (расстояние 28 км)! С 21.00 до часу ночи. Изможденные, утомленные водители спят в машинах прямо на обочине, другие мчат по "встречке", пылят по полям".

Рейсовые автобусы задерживаются минимум на три часа. Пассажиры сдают билеты и едут на такси.

"Из Керчи до Симферополя на автобусе обычно за 4 часа всегда доезжала. А на выходных дорога заняла в почти два раза больше времени. Выехала в 15:40, а приехала на автовокзал после 22:00, - рассказывает пассажирка Анастасия. - Мы четыре часа простояли в пробке. Сначала 2,5 часа от Батального до Феодосии, а потом еще полтора часа от Зуи до Симферополя".

Новости
"Не знаю, что делать": стало известно о трагедии из-за Крымского моста

Также в сети появилось видео укладки первых рельсов на Крымском мосту: строители создают верхнюю часть пути железнодорожной части.

Формирование строения идет от Тамани до Керчи, полотно создается безстыковочным способом.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции ЕС против строителей Крымского моста поддержали еще несколько стран.

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Что, господа пропагандоны, уже запутались? И никто в Крым по мосту не едет, и дикие пробки... Не обращайте внимания, ваши фанаты и не такое сожрут. А пробки - дело временное. Сейчас во-всю ведётся строительство новых трасс, но вам эта инфа ни к чему...
Ответить
0
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Тяжкое наследие укровладения! Мучения водителей от того, что за время украинской оккупации Крыма оккупанты не строили ни дорог, ни инфраструктуры! Сейчас, когда оккупантов прогнали, дороги восстанавливают, строят трссу "Таврида", с вводом в строй которой многие транспортные проблемы будут решены!
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Исаев Максим, Да не совсем. Уже не помню, до каких пор (вроде до первого майдана) дороги содержали в очень приличном состоянии. А уже потом потихоньку всё пошло песде на пропасть. Да и транспортные потоки распределялись по другому. А сейчас вся нагрузка на одну дорогу у которой по одной полосе в каждую сторону. Но херня всё. Через год - другой закончат строительство "Тавриды" и тогда будет всё нормально.
Ответить
0
0
Koval Oleg
Koval Oleg
происходящему нахожу только одно объяснение - из-за засухи и наводнения в Крыму голод, немногочисленные отдыхающие и местная вата в панике покидает полуостров
Ответить
0
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Koval Oleg, Почему "покидают"? Просто за продуктами и водой ездят в Россию.
Ответить
0
0

Наши блоги