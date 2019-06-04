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Вмешательство в выборы США: сенат одобрил законопроект о санкциях

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Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий запрет на выдачу виз или депортацию тех, кто причастен к потенциальному вмешательству в выборы.

Так, он был одобрен в ходе заседания в понедельник, 3 июня, без проведения голосования при единодушном согласии всех сенаторов, пишет издание The Hill.

"Не давая иностранцам, которые в нарушение закона вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, DETER Act посылает сигнал враждебным государствам во всем мире, что США не потерпят иностранное вмешательство в наши выборы", — говорится в заявлении республиканца Линдси Грэма, который является одним из авторов документа.

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Вмешательство в выборы США: сенат одобрил законопроект о санкциях

Фото: wikipedia.org

Отметим, что расследование о вмешательстве в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ''правая рука'' Путина — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — оказался под угрозой из-за расследования по вмешательству в выборы США.

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Место
США
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