Власть Трускавца просит ослабить запрет на въезд иностранцам

Городская власть Трускавца в лице городского головы Андрея Кульчинского и представителей туристической отрасли обратились в Кабмин с просьбой ослабить условия постановления о запрете въезда иностранцев в Украину. Они просят разрешить санитарно-лечебным учреждениям принимать иностранных туристов.

По словам советника городского головы Руслана Пристая, это поможет заведениям города не только выжить в условиях коронавирусного кризиса, но и заложить фундамент для туристического потока на 2021 год. Об этом представители города заявили на встрече со СМИ, - передает журналист OBOZREVATEL.

"Есть конкретные предложения внести изменения в постановление Кабмина о запрете въезда иностранцев о том, что бы иностранные граждане могли посещать санитарно-лечебные учреждения. ДАРТ уже обратился с предложением к правительству", - рассказал Пристай.

Сегодня, город может похвастаться постоянным увеличением количества отдыхающих из Польши (40 тыс. За 2019). Это большое достижение, в свете того, что к 2014 году их было всего 1,5 тысячи. Известно, что основную массу до войны на Востоке Украины составляли русские.

Кроме того, поляки готовы помогать с восстановлением туристической инфраструктуры.

Как сообщал Obozrevatel, 26 августа Кабмин запретил въезд в Украину иностранцам до 29 сентября. Такое решение связано с ситуацией с коронавирусом. В самом постановлении есть ряд исключений.