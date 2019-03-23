Висели несколько часов: в России на канатной дороге произошло ЧП с туристами

На популярном российском горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области 23 марта остановилась канатная дорога, из-за чего 38 человек несколько часов провисели в воздухе.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спасатели спускали туристов по одному еще три часа (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По неизвестным пока причинам остановилась канатная дорога. Около 11:00 (6:00 Киев) на место прибыли спасатели и с помощью специального горного снаряжения стали по одному спускать людей на землю", — рассказал РИА "Новости" представитель Кемеровской областной службы спасения.

"Висим больше часа. Никто нас не спасает. А чего песни нету? "Врагу не сдается", — пропел автор видео.

Информации о пострадавших нет. Специалисты будут выяснять причину экстренной остановки. А туристам пообещали компенсацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 8 декабря на другом курорте туристы застряли на канатной дороге. Это случилось в горах близ курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии.

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