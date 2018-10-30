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Венеция утопает из-за непогоды: опубликованы пугающие фото

1.6тЧитать материал на украинском

Появились шокирующие фотографии утопающей Венеции из-за сильного наводнения.

По состоянию на вечер понедельника, 29 октября, под водой оказалось около 77% исторической части города. В настоящее время в Венеции возводят временные мосты, но в случае усиления шторма эти конструкции может смыть водой. Снимки с места события были опубликованы в Комсомольской Правде.

Венеция утопает из-за непогоды: опубликованы пугающие фото
Венеция утопает из-за непогоды: опубликованы пугающие фото
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Напомним, что из-за непогоды двое человек погибли в результате падения дерева на автомобиль в коммуне Фрозиноне в области Лацио. В этой же области дерево упало на другое авто, что привело к гибели одного человека и серьезному ранению второго.

Венеция утопает из-за непогоды: опубликованы пугающие фото
Венеция утопает из-за непогоды: опубликованы пугающие фото
Венеция утопает из-за непогоды: опубликованы пугающие фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, появилось видео как знаменитая площадь Сан Марко в Венеции ушла под воду. Как отметили пользователи соцсетей, уровень воды поднялся до такой степени, что жителям города и туристам пришлось обуваться в резиновые сапоги, чтобы пересечь улицы.

Место
ИталияВенеция
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