Великобритания повышает стоимость виз: подробности

Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.

Об этом сообщил департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства, передает Korrespondent.

Так, для многократных виз на срок до шести месяцев сбор повысится с 93 до 95 фунтов, на срок до двух лет — с 350 до 361 фунта, на срок до пяти лет — с 636 до 655 фунтов, на срок до 10 лет — с 798 до 822 фунтов. Также вырастет стоимость виз для академических визитов и виз, выдаваемых для лечения — с 186 до 190 фунтов. Стоимость всех остальных видов гостевых виз останется без изменений.

Фото: billionnews.ru

Отмечается, что количество туристов, посетивших Великобританию в 2018 году, сократилось на 4%, до 37,8 млн человек. Расходы туристов в Великобритании в прошлом году снизились на 7%, до 22,7 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Японии заявило о вводе электронных виз для туристов с апреля 2020 года.

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