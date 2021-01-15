В ВОЗ негативно высказались о COVID-паспортах для зарубежных поездок

Юрий Сергиенко Новости 20:45, 15.01.2021 Обновлено: 20:48, 15.01.2021

Во Всемирной организации здравоохранения выступили против документов о вакцинации от коронавируса как обязательного условия для зарубежных поездок.

Об этом заявили в Комитете по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, сообщается на сайте организации. Там поясняется, что сейчас влияние вакцин и доступ к ним являются недостаточными для таких мер.

В связи с этим, комитет не рекомендует странам требовать доказательств вакцинации от туристов.

"Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные и научно обоснованные меры обеспечения безопасного пассажирского сообщения и сообщать ВОЗ о накопленном опыте и передовых методах", – добавили в ВОЗ.

При этом путешественников призвали соблюдать все противоэпидемические меры во время поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше после вакцинации намерены выдавать документ о получении прививки. Поляки получат QR-код, который можно скачать из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения.

Также паспорта вакцинации пообещали выдавать украинцам после того, как они получат прививки.

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