В ВОЗ негативно высказались о COVID-паспортах для зарубежных поездок

Во Всемирной организации здравоохранения выступили против документов о вакцинации от коронавируса как обязательного условия для зарубежных поездок.

Об этом заявили в Комитете по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, сообщается на сайте организации. Там поясняется, что сейчас влияние вакцин и доступ к ним являются недостаточными для таких мер.

В связи с этим, комитет не рекомендует странам требовать доказательств вакцинации от туристов.

"Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные и научно обоснованные меры обеспечения безопасного пассажирского сообщения и сообщать ВОЗ о накопленном опыте и передовых методах", – добавили в ВОЗ.

При этом путешественников призвали соблюдать все противоэпидемические меры во время поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше после вакцинации намерены выдавать документ о получении прививки. Поляки получат QR-код, который можно скачать из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения.

Также паспорта вакцинации пообещали выдавать украинцам после того, как они получат прививки.