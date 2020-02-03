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3 февраля • обновлено в 14:39
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В Венеции ввели платный вход в Собор Святого Марка: почему его стоит увидеть

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С апреля власти Венеции (Италия) решили отменить бесплатный доступ в знаменитый Собор Святого Марка – главный храм города.

Стоимость входа пока не разглашают, сообщает портал Venezia Radio TV.

Свое решение городские власти мотивируют тем, что собор сильно пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями в 2019 году.

Билеты можно будет купить на сайте храма, для отдельных категорий будут предусмотрены льготные бесплатные билеты.

Также бесплатно в собор смогут ходить верующие, для них будет отдельный вход.

Собор Святого Марка

Собор Святого Марка

pixabay.com

Собору Святого Марка более тысячи лет. Это уникальное для Западной Европы здание в византийском стиле с позолотой, мозаиками и характерными куполами. Он служит главным украшением площади Святого Марка.

Здесь хранятся мощи святого Марка и прочие ценности, вывезенные из древнего Константинополя.

Чтобы побывать в Венеции, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

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